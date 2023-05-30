Эксперт предполагает, что в следующие недели состоится процесс расширения авиационной коалиции.

Украина может получить не только американские истребители F-16. Эксперт Defense Express Иван Киричевский прогнозирует, что партнеры также предоставят самолеты Eurofighter.

"Вопрос истребителей Eurofighter возник после того, как приняли политическое решение по F-16. В последующие недели состоится процесс расширения авиационной коалиции, который будет предусматривать поставки не только F-16 Украине, но и поставки Eurofighter от нескольких стран. Возможно, будут дожимать Швецию, чтобы она наконец приняла решение относительно истребителей JAS 39 Gripen", – заявил он в эфире телеканала "Эспрессо".

При этом Киричевский отметил, что самолеты Eurofighter и Gripen могут быть даже лучше истребителей F-16. На них можно поставить ракету Meteor.

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"Если вскоре удастся насобирать 40 боеспособных F-16 – это хорошо, но этого недостаточно. Из-за того, что этих самолетов хватит лишь на одно из операционных направлений, а их у нас пять, и нужно еще искать самолеты. Истребители Eurofighter и Gripen могут быть лучше, чем F-16, потому что на эти самолеты можно поставить ракету Meteor класса "воздух – воздух", которая может бить на дальность в 200 км", – подчеркнул эксперт Defense Express.

Самолеты для Украины: последние новости

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что видит возможность предоставления нашей стране истребителей Eurofighter Typhoon. По его словам, обучение украинских пилотов на этих самолетах уже "готовы предложить" британские партнеры. Он также отметил, что по оценке Минобороны, Украине нужно примерно 120 истребителей.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов говорит, что на начальном этапе Украине понадобится хотя бы 12-16 истребителей F-16. В то же время 3-4 групп самолетов F-16 хватит для того, чтобы получить преимущество на одном из направлений.

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