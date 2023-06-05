Пока ни один украинский пилот не отправлялся на обучение за границу, сейчас речь идет об отправке авиационных специалистов относительно возможности развертывания таких учений, уточнил в комментарии "Украинской правде" представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
"Сейчас речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков", - сказал он.
Игнат пояснил, что страны "авиационной коалиции" выражают поддержку Украине и предлагают различные виды подготовки, в частности начальное обучение на разных этапах авиационных специалистов, речь идет не только о пилотах, а об авиационных инженерах, которые ежедневно будут обслуживать самолеты, офицерах боевого управления и других.
Обучение пилотов ВСУ на F-16 - что предшествовало
В понедельник вечером премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что "первые группы уже отправлены в Британию".
Известно, что обучение будет происходить волнами - из-за высокой интенсивности работы украинской авиации на фронте.
В первую волну, предварительно, войдут несколько десятков пилотов. Это будут лучшие и самые опытные пилоты, замечал ранее Игнат.
В "авиационную" коалицию, в частности, вошли Британия, США, Польша, Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды. Некоторые из стран даже выразили готовность поставлять F-16. В то время как эксперты также допускают, что, кроме F-16, Украина может получить также самолеты Eurofighter от нескольких стран, а еще - истребители JAS 39 Gripen от Швеции.
По словам генерала США Марка Милли, истребители F-16 будут частью долгосрочного плана для сдерживания будущих атак.