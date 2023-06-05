Известно, что обучение будет происходить волнами - из-за высокой интенсивности работы украинской авиации на фронте.

Пока ни один украинский пилот не отправлялся на обучение за границу, сейчас речь идет об отправке авиационных специалистов относительно возможности развертывания таких учений, уточнил в комментарии "Украинской правде" представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

"Сейчас речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков", - сказал он.

Игнат пояснил, что страны "авиационной коалиции" выражают поддержку Украине и предлагают различные виды подготовки, в частности начальное обучение на разных этапах авиационных специалистов, речь идет не только о пилотах, а об авиационных инженерах, которые ежедневно будут обслуживать самолеты, офицерах боевого управления и других.

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Обучение пилотов ВСУ на F-16 - что предшествовало

В понедельник вечером премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что "первые группы уже отправлены в Британию".

Известно, что обучение будет происходить волнами - из-за высокой интенсивности работы украинской авиации на фронте.

В первую волну, предварительно, войдут несколько десятков пилотов. Это будут лучшие и самые опытные пилоты, замечал ранее Игнат.

В "авиационную" коалицию, в частности, вошли Британия, США, Польша, Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды. Некоторые из стран даже выразили готовность поставлять F-16. В то время как эксперты также допускают, что, кроме F-16, Украина может получить также самолеты Eurofighter от нескольких стран, а еще - истребители JAS 39 Gripen от Швеции.

По словам генерала США Марка Милли, истребители F-16 будут частью долгосрочного плана для сдерживания будущих атак.

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