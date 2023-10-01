Сейчас Америка несет ненужное бремя большого количества шахтных ракет, от которых мало пользы, но много хлопот.

Мир вступает в новую гонку ядерных вооружений. Но на этот раз к противостоянию привлекается больше государств. Чтобы не проиграть в этой гонке, США должны пересмотреть свою стратегию ядерного сдерживания и отказаться от дорогостоящих и малоэффективных подходов, пишет The Telegraph.

"После десятилетий разоружения мы стоим на заре новой эры ядерного оружия. Годы сокращения запасов после окончания холодной войны внезапно закончились, поскольку Китай тратит миллиарды на новое вооружение, а разрядка между Россией и США разрушается", – констатирует издание.

Авторы публикации отмечают, что ядерные арсеналы в значительной степени до сих пор зависят от морально устаревших доктрин ее использования. Да, стратегические бомбардировщики просто неэффективны из-за того, что их банально легко сбить, но США и Россия до сих пор имеют их в своем арсенале.

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В свою очередь классические межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования - хоть и хорошо защищены от вражеского противодействия, обходятся неоправданно дорого. К тому же сам факт размещения ядерных ракет в шахтах на собственной территории провоцирует врага на превентивный первый удар. А для уменьшения эффекта от вражеского превентивного удара логика побуждает строить как можно больше ракетных шахт, что приводит к еще большим расходам, отмечают авторы публикации.

Разумной альтернативой - значительно более дешевой и не провоцирующей врага на превентивный удар – The Telegraph называет наземные мобильные ракетные комплексы и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

"Правильно спроектированную и тщательно управляемую атомную подводную лодку, которая никогда не ищет контакта с врагом, почти невозможно найти", – пишет издание, объясняя, почему это более надежная гарантия ответного удара, чем попытка изготовить многие тысячи ядерных ракет в надежде, что хотя бы часть переживет первый удар врага.

Понимая это, Великобритания в свое время отказалась от стратегических бомбардировщиков, а шахтных ракет не имела вообще. Сейчас Лондон полагается исключительно на стратегические субмарины. Позже этим же путем пошла Франция, которая имела шахтные ракеты, но избавилась от них.

В США тоже были сторонники отказа от шахтных ракет, но идея не получила поддержки и Вашингтон до сих пор тратит огромные деньги на поддержку этого вида оружия.

"Наземные МБР - плохая идея. США должны присоединиться к своим западным ядерным союзникам и сосредоточиться на подводных лодках. США сэкономили бы столько денег, отказавшись от своих межконтинентальных баллистических ракет, что могли бы сделать почти все", – пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что на сэкономленные деньги США могли бы улучшить свои системы противоракетной обороны, что значительно бы снизило потенциальную эффективность ядерных ракетных арсеналов России и Китая. Также это значительно усилит защиту неядерных сил, в частности флота, который тоже очень важен в глобальном военном противостоянии.

Новая ядерная гонка - что известно

Как писал УНИАН, три крупнейшие ядерные державы мира - США, Россия и Китай - активно готовят инфраструктуру для проведения реальных ядерных испытаний. Такие испытания были запрещены в середине 1990-х международными соглашениями, но сейчас мир вплотную подошел к черте, за которой такие испытания могут возобновиться. По крайней мере три государства к этому технически готовятся.

Тревожным признаком является то, что это все происходит в условиях самого серьезного ухудшения отношений между Западом с одной стороны и Россией и Китаем с другой. Так, из Москвы раздаются прямые угрозы начать полномасштабную войну с НАТО, а Китай не скрывает планов вторгнуться на Тайвань, что вероятно повлечет войну с США.

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