Грегори Уивер отметил, что Путин продемонстрировал высокую склонность к риску.

Страны Североатлантического альянса должны готовиться к возможному применению тактического ядерного оружия. Ядерный конфликт может произойти, когда США отвлекутся на Китай.

"Вялые действия российских войск в первые дни войны в Украине рискуют убедить некоторых в НАТО, что будущую российскую угрозу Альянсу можно сдержать, прежде всего, за счет превосходства НАТО в обычных вооружениях и усиления сдерживания применения Россией ядерного оружия в будущем конфликте. Это опасное заблуждение", - написал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Грегори Уивер в своей статье.

По его словам, решение президента РФ Владимиры Путина о вторжении продемонстрировало как высокую склонность к риску, так и глубокие просчеты в планировании процесса.

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"Такое сочетание риска и просчетов вызывает крайнюю тревогу, особенно в сочетании с неоднократными угрозами ядерной эскалации со стороны России… Руководство НАТО должно понять, что действия российских сил в Украине, вероятно, приведут к увеличению зависимости России от ядерного оружия. В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, почувствует необходимость применить ядерное оружие на более раннем этапе конфликта либо для достижения победы, либо для предотвращения поражения. Это означает, что сдерживание ограниченной ядерной эскалации со стороны России станет даже более важным, чем сдерживание российской агрессии с применением обычных вооружений", - указано в статье.

Экс-чиновник Пентагона считает, что ядерный конфликт может произойти в момент, когда США отвлекутся на войну с Китаем за Тайвань, и американские силы будут разделены между двумя театрами военных действий, поэтому сдерживание применения Россией ядерного оружия против НАТО останется неотложной задачей даже после окончания войны в Украине.

Угроза ядерной войны - последние новости

Эксперты считают, что риск ядерной войны остается - это может быть как ограниченный ядерный конфликт, так и тотальная ядерная война. В связи с этим рассматривают три сценария того, какой будет ядерная война с РФ.

Президент Владимир Зеленский выступая с трибуны ООН заявил, что Москву необходимо разоружить, потому что террористы не имеют права владеть ядерным оружием.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны работать вместе, чтобы раз и навсегда стереть "устройства разрушения" – ядерное оружие – из учебников истории.

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