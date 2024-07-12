Ранее уже сообщалось, что Соединенные Штаты заинтересованы в создании дешевого авиационного боеприпаса класса "воздух-поверхность".

Воздушные силы США сообщили, что именно Украина является потенциальным получателем перспективного относительно недорогого высокоточного боеприпаса воздушного базирования, который получил обозначение Extended Range Attack Munition (ERAM). Об этом сообщает Aviation Week.

Предполагается, что ERAM предоставит Воздушным силам Украины новые возможности по поражению целей за пределами досягаемости многих вооружений, которые сейчас присутствуют в их арсенале, включая высокоточные бомбы западного производства, такие как AASM.

Характеристики ERAM:

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Масса: 220 кг;

Дальность: более 400 км;

Максимальная скорость: не менее М=0,6;

Боевая часть: осколочно-фугасная (вероятно);

Точность: в пределах 10 м.

Темпы производства нового боеприпаса составят 1000 единиц за два года. Сообщается, что система навигации ERAM должна работать в условиях ухудшения сигнала GPS, что является крайне актуальным в условиях активного развития российского РЭБа.

По мнению экспертов, кроме украинских Воздушных сил в Extended Range Attack Munition могут быть заинтересованы и американские военные, которые неоднократно давали понять, что ищут дешевый авиационный боеприпас.

Украина использует новые авиабомбы

Ранее стало известно, что Вооруженные силы начали применять на своих самолетах американские высокоточные авиабомбы GBU-39, которые некоторые эксперты называли устойчивыми к российскому РЭБу.

Также в открытый доступ начали выкладывать фото украинских самолетов, вооруженных этими авиабомбами. На одном из них можно видеть МиГ-29, который несет сразу пять таких бомб.

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