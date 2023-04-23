Украина давно добивается от Запада поставок F-16.

Один из самых известных немецких военных, командующий силами KFOR в Косово (2010-2011) генерал в отставке Эрхард Бюлер призвал правительство ФРГ не медлить и передать Украине истребители F-16. Он считает, что Берлин слишком долго думает, поэтому ВСУ до сих пор испытывают нехватку современной техники.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Бюлер заявил, что немецкие чиновники должны как можно быстрее отвечать на запросы украинской стороны - и передать ВСУ не только боеприпасы для противовоздушной обороны, но и американские истребители F-16, которые "имеются в большом количестве по всему миру".

"F-16 - это всего лишь один и примеров. Смысл в том, чтобы поставить украинцев в положение, при котором они сами смогут обеспечить безопасность своей страны в долгосрочной перспективе", - сказал Бюлер.

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Больше всего украинская армия, по его мнению, сейчас нуждается в 155-миллиметровых боеприпасах для артиллерии.

F-16 для Украины - что известно

Украина продолжает призывать западные страны передать ВСУ современные истребители для достижения преимущества в небе. Однако в настоящее время США и союзники сосредоточены на поставках других видов вооружения, в том числе танков, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 11-го "Рамштайна".

Многочисленные эксперты и военные подтверждают, что без воздушной поддержки идти в контрнаступление Украине будет очень трудно.

Также растут случаи сбросов на прифронтовые города и села авиабомб, которые очень тяжело сбивать с зенитных установок. Представитель ВВС Юрий Игнат объяснял, что С-300 и другое оружие РФ лучше всего уничтожать целыми установками на территории самой России, а не ждать пусков ракет и истощать запасы собственных ракет к ПВО.

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