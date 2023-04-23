Игнат назвал более мощное за Patriot оружие, которое способно "выносить" в воздух целые установки С-300.

Американские передовые системы Patriot, которые на днях прибыли в Украину, могут сбивать российские ракеты С-300, потому что они летят по баллистической траектории, пояснил спикер Военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат еще раз подчеркнул, что ракеты С-300, которыми россияне обстреливают прифронтовые города, прилетают через несколько минут, поэтому реагирование ПВО на них должно быть "достаточно быстрое".

"Patriot может сбивать эти ракеты, потому что С-300 запускают по баллистической траектории. Но надо понимать, сколько у нас будет ракет к Patriot и сколько у них (россиян) будет ракет к С-300", - сказал Игнат.

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Представитель ВВС добавил, что российские захватчики в таких случаях снова перейдут к старой схеме - будут пускать ракеты, чтобы истощить украинскую ПВО.

"Поэтому это и называется "война на истощение". Враг пытается истощить нас, мы - его", - ответил он.

Игнат подчеркнул, что у России нет дефицита по производству С-300, поэтому лучший вариант - уничтожать установки, как это делают наши пилоты: "Ну есть и другие методы, есть ударные БПЛА. Это направление нам тоже надо развивать... F-16 решит все эти вопросы".

Обстрел Харьковщины 22 апреля - что известно

Вечером 22 апреля российские захватчики выпустили по Харькову и области ракеты С-300 с территории Белгородской области.

Зафиксировано не менее пяти ударов по частному сектору в селе котляры. К счастью, без пострадавших или погибших.

В то же время в Харькове произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, еще РФ попала в Слободской и Основьяненский районы.

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