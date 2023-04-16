Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется, считают аналитики.

Боевые действия в ходе украинского контрнаступления, вероятнее всего, будут тяжелыми, пишет Financial Times, ссылаясь на прогнозы военных чиновников и аналитиков.

Все решения ВСУ должны быть скоординированы. Задача утрудняется еще и потому, что у Украины нет воздушного превосходства, чтобы прикрыть от врага западные танки, пишет издание.

Российская авиация сможет "раздавить украинскую специальную инженерную технику", полагает бывший офицер британского Королевского инженерного корпуса Ник Ганнелл.

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"Классический подход при наземном наступлении - прорваться в тыл противника, на одном или нескольких участках, и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника", - говорит Бен Барри, бывший командир британского батальона механизированной пехоты. "Успешные примеры без господства в воздухе редки", - признает он. Но все же приводит один пример: израильская атака на позиции египтян во время Войны Судного дня 1973 года.

Типичная российская оборона состоит из минного поля, линии противотанковых зарытых в землю бетонных пирамид, также известных как "зубы дракона", затем еще одно минное поле, линия окопов и блиндажей шириной в 400 метров и еще через 500 метров - противотанковый ров.

Недавно утекшие оценки американских военных свидетельствуют об их сомнениях в готовности ВСУ к прорыву такой обороны, как с точки зрения подготовки личного состава, так и с точки зрения запасов техники и боеприпасов. Но ВСУ уже не раз недооценивали.

"Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется и русские побегут... так же, как бежали во время контрнаступления под Харьковом", - говорит газете Глен Грант, еще один отставной британский офицер, консультирующий комитет по обороне Верховной Рады.

И если такое бегство произойдет, то все окопы и траншеи окажутся бесполезными. "Есть старая максима: земляные укрепления, которые никто не защищает, вас не убивают. И затем украинцы смогут наступать столько, насколько у них хватит планов и логистики", - добавляет Грант.

Контрнаступление ВСУ - главное

Последние месяцы западные партнеры усиленно снаряжают украинскую армию к решающему контрнаступлению, тогда как русские войска увязли в боях за Бахмут, Марьинку и Авдеевку.

Ставки большие. По мнению чешского президента, у Украины в этом году будет только один шанс контрнаступить - на большее у Запада просто не хватит ресурсов.

Вместе с тем украинские чиновники констатируют, что Запад переоценил свои возможности - поставки тяжелого вооружения запаздывают, также есть проблемы с советскими боеприпасами, которые заканчиваются во всем мире.

Кроме того, Запад до сих пор не решился передать Украине запрашиваемые дальнобойные ракеты к РСЗО, чтобы "выносить" тыл врага, также США и союзники пока молчат насчет передачи западных истребителей.

Отдельные американские военные даже сомневаются в способности ВСУ выгнать русские войска из Донбасса и Крыма к концу 2023-го, полагаясь на мнение, что война "неизбежно" затянется.

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