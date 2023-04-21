Сегодня в Германии проходит встреча оружейной коалиции по поддержке Украины.

Участники саммита "Рамштайн" определили основной приоритет в поставках вооружений Украине – системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи.

"Мы все верим, что для Украины сейчас наиболее нужны системы ПВО, чтобы обезопаситься от российских массированных ракетных атак. Мы будем это подчеркивать, потому что это – приоритет №1, в частности, в ближайшей перспективе", – заявил Остин, отвечая на вопрос о передаче Украине боевых самолетов.

Он отметил, что Украине нужны инструменты для защиты своей критической инфраструктуры, граждан и войск во время их перемещений в тылу. По словам Остина, партнеры понимают потребности Украины.

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"Многие участники нынешней встречи поддержали предложение о предоставлении ракет для ПВО и другого тяжелого вооружения", – заявил министр обороны США.

Встреча в формате Рамштайн

Год назад на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась первая встреча рабочей группы стран-партнеров Украины, на которой обсуждались потребности Украины в оружии. Эта встреча стала переломным моментом, с которого началась массированная оружейная поддержка Украины странами Запада.

Сегодня проходит уже 11-я встреча в "формате Рамштайн". За несколько дней до этого саммита Зеленский заявил, что Украина ожидает от очередного Рамштайна "основательных решений".

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