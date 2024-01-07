Бешеные темпы развития беспилотной авиации на фронте требуют аналогичного масштабирования систем защиты от дронов. Украина планирует наладить масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы для противодействия малой авиации врага.
Как рассказал в эфире телемарафона вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, объемы производства БпЛА в Украине за год выросли в сто раз. Однако при таком количестве беспилотников с обеих сторон встает вопрос противодействия им, замечает министр.
"Сейчас мы делаем все, чтобы максимально открыть рынок и запустить максимальное количество игроков на этот рынок, чтобы началась конкуренция, потому что нам нужны тысячи станций радиоэлектронной борьбы, окопного РЭБ, чтобы защищать технику, военных в первую очередь", – сказал он.
Федоров отметил, что еще одно направление технологических новаций на фронте – это использование беспилотных наземных платформ, таких как наземные дроны или пулеметные турели с удаленным управлением. По этому направлению уже заключен крупный контракт.
"Это первые результаты открытия рынка наземных платформ. Наземные беспилотники, которые дистанционно управляются, будут минировать, разминировать, будут выполнять функции эвакуации, подвозить боеприпасы", – сказал он.
Министр отметил, что многое Украина производит самостоятельно, производство по многим направлениям выросло "в сотни раз", но потребности фронта еще больше и военным не хватает буквально всего. Это, а также условия секретности, в которых работают производители оружия, могут создавать у общества ложное впечатление, что Украина сама ничего не производит и полностью зависит от западной поддержки.
Производство оружия в Украине-последние новости
Как писал УНИАН, на днях были завершены государственные испытания отечественного мобильного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. Для этого противотанкового комплекса были разработаны украинские ракеты с различными типами боевых частей.
Также мы рассказывали, что украинское производство минометных мин в прошлом году выросло в 42 раза, артснарядов – почти в три раза. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в целом в 2023 году Украина произвела втрое больше боеприпасов, чем в прошлом году.