При этом развитие производства БПЛА тоже остается первоочередным приоритетом.

Бешеные темпы развития беспилотной авиации на фронте требуют аналогичного масштабирования систем защиты от дронов. Украина планирует наладить масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы для противодействия малой авиации врага.

Как рассказал в эфире телемарафона вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, объемы производства БпЛА в Украине за год выросли в сто раз. Однако при таком количестве беспилотников с обеих сторон встает вопрос противодействия им, замечает министр.

"Сейчас мы делаем все, чтобы максимально открыть рынок и запустить максимальное количество игроков на этот рынок, чтобы началась конкуренция, потому что нам нужны тысячи станций радиоэлектронной борьбы, окопного РЭБ, чтобы защищать технику, военных в первую очередь", – сказал он.

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Федоров отметил, что еще одно направление технологических новаций на фронте – это использование беспилотных наземных платформ, таких как наземные дроны или пулеметные турели с удаленным управлением. По этому направлению уже заключен крупный контракт.

"Это первые результаты открытия рынка наземных платформ. Наземные беспилотники, которые дистанционно управляются, будут минировать, разминировать, будут выполнять функции эвакуации, подвозить боеприпасы", – сказал он.

Министр отметил, что многое Украина производит самостоятельно, производство по многим направлениям выросло "в сотни раз", но потребности фронта еще больше и военным не хватает буквально всего. Это, а также условия секретности, в которых работают производители оружия, могут создавать у общества ложное впечатление, что Украина сама ничего не производит и полностью зависит от западной поддержки.

Производство оружия в Украине-последние новости

Как писал УНИАН, на днях были завершены государственные испытания отечественного мобильного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. Для этого противотанкового комплекса были разработаны украинские ракеты с различными типами боевых частей.

Также мы рассказывали, что украинское производство минометных мин в прошлом году выросло в 42 раза, артснарядов – почти в три раза. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в целом в 2023 году Украина произвела втрое больше боеприпасов, чем в прошлом году.

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