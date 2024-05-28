Модернизированный комплекс может использовать более широкий спектр ракет, включая AIM-9X и AMRAAM-ER.

Вооруженные силы Украины получили последнюю версию комплекса Norwegian Advanced Surface to Air Missile System(NASAMS), которой дали название NASAMS 3. Об этом со ссылкой на видео, обнародованное United24, сообщает портал Милитарный.

На видео можно рассмотреть запуск украинским ЗРК NASAMS ракеты ближнего радиуса AIM-9X, использование которой реализовали лишь на системе третьего поколения. Саму ракету можно отличить по отсутствующим закрылкам в средней части фюзеляжа.

"На нашем счету 252 подтвержденные цели – это 114 дронов и 137 крылатых ракет, которые перехватило наше подразделение", – говорит командир батареи с позывным "Барон".

NASAMS 3 – главные особенности

Обновленную версию ЗРК представили в 2019 году. В отличие от ранних вариантов, NASAMS 3 может использовать более широкий спектр ракет, включая ракету малой дальности AIM-9X и более дальнобойную AMRAAM-ER, способную поражать цели на дальности 50 км.

Кроме того, комплекс совместим с IRIS-T – ракетой малой и средней дальности, оснащенной инфракрасной головкой самонаведения.

Также модернизированный комплекс имеет улучшенную систему управления огнем и может объединять в единую сеть большее количество радаров и пусковых установок.

Украина получает NASAMS

В феврале УНИАН сообщал, что Норвегия намерена передать нашей стране еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы NASAMS.

Позже, в марте, канадцы объяснили, почему не передают Киеву обещанный зенитный комплекс этого типа. Как сообщалось, причиной стали трудности с финансированием со стороны США.

В целом, по данным из открытых источников, Украина получила по меньшей мере несколько батарей ЗРК NASAMS.

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