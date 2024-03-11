Стоимость этого заказа составляет 406 миллионов долларов.

Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил, почему Канада не передает купленный для Украины комплекс противовоздушной обороны NASAMS.

Как пишет Edmonton Journal, причиной проблемы является недостаток финансирования со стороны США. Именно поэтому заказ стоимостью 406 миллионов долларов, сделанный еще более года назад, до сих пор не могут выполнить.

"Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с производителем Kongsberg Defense and Aerospace. Мы пытались это ускорить. К сожалению, США столкнулись с определенными трудностями", - сказал Блэр.

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По его словам, без комбинированного соглашения на приобретение NASAMS в рамках обычного процесса закупок понадобились бы годы. Министр подчеркнул, что все стороны понимают важность проекта.

"Мы это обещали, Украине это нужно, мы хотим, чтобы это было доставлено как можно скорее... Украина сказала, что они хотят, чтобы мы продолжали приобретение этих ракет NASAMS как можно скорее, и мы делаем все как можно скорее, чтобы это произошло", - подытожил Блэр.

Передача системы ПВО NASAMS Канадой

10 января 2023 года Оттава объявила, что предоставит Украине систему зенитно-ракетной обороны стоимостью 406 миллионов долларов

Ранее УНИАН сообщал, что прошел уже год, а Канада до сих пор не поставила Украине систему NASAMS. Сейчас даже неизвестно, когда это произойдет.

Как писали СМИ, в начале 2024 года власти Канады официально обратились к Соединенным Штатам с просьбой о скорейшей передаче Украине системы ПВО NASAMS.

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