Норвегия намерена передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы ПВО NASAMS. Об этом сообщает сайт норвежского правительства.
Отмечается, что правительство Норвегии обратилось с запросом в парламент за разрешением на покупку указанных зенитно-ракетных комплексов у производителя – компании Kongsberg Defence and Aerospace (KDA). В правительстве подчеркнули, что речь идет именно о дополнительном заказе сверх того, что уже было передано Украине. На эти нужды планируют потратить 3,45 миллиарда норвежских крон.
"Норвежская система NASAM спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки масштабные и жестокие, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины", – отметил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.
Зенитно-ракетные комплексы NASAMS в Украине
В основе норвежской ЗРК NASAMS лежит американская ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая является основным видом вооружения для всех истребителей стран-членов НАТО. Норвежцы адаптировали ее к пуску с земли, добавив радар и пункт управления.
Максимальная дальность уничтожения воздушных целей составляет до 40 км на высоте до 20 км. Штатный радар этого ЗРК обеспечивает обзор воздушного пространства на расстоянии до 75 км (эффективный – до 40 км), а по высоте до 40 км.
С начала полномасштабного вторжения Украина получила несколько батарей NASAMS от разных стран. Последняя такая поставка была от Литвы. Еще несколько батарей были обещаны, но пока не были поставлены.