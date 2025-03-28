Инцидент произошел в Тихом океане.

Американские истребители перехватили над авианосцем Военно-морского флота США "Карл Винсон" российский противолодочный самолет Ил-38Н.

На днях в Instagram-аккаунте ryans_warbirds опубликовали видео, вероятно, с борта авианосца "Карл Винсон". На кадрах можно увидеть, как российский Ил-38Н, который сопровождают американские истребители, пролетает очень близко к судну. Представитель Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Америки подтвердил Newsweek, что авиация перехватила и сопроводила российский самолет вблизи авианосца:

"Взаимодействие было признано безопасным и профессиональным".

Ил-38Н сопровождали F-35C и F/A-18F из авиакрыла, отвечающего за перехват и уничтожение самолетов противника. На прошлой неделе Министерство обороны Штатов передислоцировало его из западной части Тихого океана на Ближний Восток. Это произошло на фоне эскалации в Йемене.

Видео дня

Автор видео написал, что снял его "в нескольких милях от побережья России", а российские самолеты "жужжали" над ними всю неделю. Согласно опубликованным ВМС США фото, 15 марта "Карл Винсон" находился в Японском море.

Эсминец "Карлс Винсон"

USS Carl Vinson - это американский авианосец класса Nimitz, один из самых мощных кораблей ВМС США. Он назван в честь Карла Винсона, конгрессмена, который активно поддерживал развитие военно-морского флота США.

Авианосец постоянно участвует в миссиях и учениях в Тихоокеанском регионе, обеспечивая присутствие ВМС США в стратегически важных зонах.

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