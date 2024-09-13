Российские самолеты не сообщили о плане полета и отключили транспондер.

Немецкие истребители вылетели на перехват российских самолетов над Балтикой.

Как сообщили ВВС Германии, сегодня над Балтийским морем были замечены дальний противолодочный самолет Ту-142 и истребитель Су-30 ВВС РФ.

Там уточнили, что российские самолеты не сообщили о плане полета и отключили транспондер. По тревоге на перехват в небо поднялись немецкие истребители Eurofighter с авиабазы Лааге близ Ростока и с аэродрома Лиелварде в Латвии. Они сопроводили российские самолеты над Балтикой.

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Кроме того, министры обороны Германии и Литвы, Борис Писториус и Лауринас Кащюнас, подписали соглашение о постоянном размещении бригады бундесвера в Литве в следующем году.

Оно дополняет соглашение о статусе сил НАТО и устанавливает правовую основу для размещения немецких военнослужащих, включая вопросы налогообложения, здравоохранения и общественной безопасности. "Для меня важно, чтобы солдаты и их семьи чувствовали себя как дома", - прокомментировал Писториус.

Российские истребители над Европой

Буквально месяц назад Германия и Швеция поднимали в воздух истребители, чтобы перехватить два российских многоцелевых Су-30 над Балтийским морем.

На перехват вылетели два немецких евроистребителя миссии НАТО. Отмечается, что российские пилоты вели себя "не агрессивно". Тогда представитель военно-воздушных сил рассказал Bild, что перехват провели у берегов Латвии. Су-30 могли совершать полет в связи с морскими учениями РФ, однако россияне заранее не сообщили план полета.

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