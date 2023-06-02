До сих пор сохраняется шанс на то, что Украина сможет получить швейцарское оружие.

Национальный совет Швейцарии, являющийся нижней палатой парламента, не поддержал голосование, предусматривавшее разрешение третьим странам на реэкспорт оружия швейцарского производства в Украину.

Согласно информации Swiss info, "за" проголосовали 75 человек, а против - 98. Еще двое чиновников воздержались.

Таким образом инициатива Комитета по вопросам политики безопасности не была поддержана и теперь снята с повестки дня, ведь соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отклонял эту идею в прошлом.

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В источнике указывается, что Нацсовет обсуждал простой регламент, который давал бы разрешение передавать Украине купленное в Швейцарии оружие. Однако дискуссия по этому вопросу будет продолжаться и дальше. Несколько предложений на эту тему до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте.

Также Swiss info отмечает то предложение, которое имеет больше всего шансов на принятие швейцарскими властями. Оно может позволить опосредованно поставлять военные материалы в Украину.

Речь идет о том, что, например, только западными государствами и только по запросу оружие могло бы быть поставлено только через пять лет после его приобретения в Швейцарии. Кроме того, страна-получатель не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как Украина. Также эта целевая страна не должна вредить гражданскому населению и в целом правам человека.

Швейцария и ее нейтральная политика в отношении войны России против Украины

В начале февраля Швейцария снова запретила реэкспорт оружия в Украину европейскому государству. Испания выдвинула предложение поставить Киеву системы ПВО, однако швейцарцы сослались на закон о военных материалах.

В апреле стало известно, что Швейцария выделит на поддержку Украины 1,7 млрд долларов. Эти деньги поступят Киеву до 2028-го года. Первые 300 миллионов Украина получит в следующие два года.

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