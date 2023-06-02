Национальный совет Швейцарии, являющийся нижней палатой парламента, не поддержал голосование, предусматривавшее разрешение третьим странам на реэкспорт оружия швейцарского производства в Украину.
Согласно информации Swiss info, "за" проголосовали 75 человек, а против - 98. Еще двое чиновников воздержались.
Таким образом инициатива Комитета по вопросам политики безопасности не была поддержана и теперь снята с повестки дня, ведь соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отклонял эту идею в прошлом.
В источнике указывается, что Нацсовет обсуждал простой регламент, который давал бы разрешение передавать Украине купленное в Швейцарии оружие. Однако дискуссия по этому вопросу будет продолжаться и дальше. Несколько предложений на эту тему до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте.
Также Swiss info отмечает то предложение, которое имеет больше всего шансов на принятие швейцарскими властями. Оно может позволить опосредованно поставлять военные материалы в Украину.
Речь идет о том, что, например, только западными государствами и только по запросу оружие могло бы быть поставлено только через пять лет после его приобретения в Швейцарии. Кроме того, страна-получатель не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как Украина. Также эта целевая страна не должна вредить гражданскому населению и в целом правам человека.
Швейцария и ее нейтральная политика в отношении войны России против Украины
В начале февраля Швейцария снова запретила реэкспорт оружия в Украину европейскому государству. Испания выдвинула предложение поставить Киеву системы ПВО, однако швейцарцы сослались на закон о военных материалах.
В апреле стало известно, что Швейцария выделит на поддержку Украины 1,7 млрд долларов. Эти деньги поступят Киеву до 2028-го года. Первые 300 миллионов Украина получит в следующие два года.