Первые $300 миллионов Украина получит в ближайшие два года.

Правительство Швейцарии готов предоставить Украине долгосрочную финансовую поддержку в связи с полномасштабной войной. В частности, Берн намерен выделить Украине $1,7 млрд до 2028 года.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна передаст $1,7 миллиарда к 2028 году, пишет Swiss Info.

Отмечается, что эту поддержку окажут в рамках общей стратегии международного сотрудничества. В 2023-2024 году Украина получит 300 миллионов франков (более $338 миллионов долларов). В течение шести лет Швейцария в совокупности планирует передать не менее 1,8 миллиарда франков (более $2 миллиарда).

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Финансовая помощь Украине

12 апреля стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине $200 миллионов в виде гранта на восстановление энергетической инфраструктуры нашей страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной финансовой помощи.

13 апреля Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины.

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