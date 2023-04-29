Американский политикум настойчиво требует от Белого дома быть решительней в помощи Украине.

Члены Демократической партии США давят на президента Джо Байдена с тем, чтобы он одобрил передачу Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS. Об этом пишет издание The Hill.

Недовольство демократов вызывает то обстоятельство, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Украине, а Украина ограничена в своих боевых возможностях для противодействия этому.

Издание отмечает, что решение Белого дома передать Украине танки M1 Abrams вселяет надежду, что по другим системам вооружений тоже удастся получить одобрение на поставку. Сторонники поставок подчеркивают, что украинцы уже неоднократно доказали свою способность эффективно применять самое современное оружие.

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"Наша задача — обеспечить их всем необходимым для изгнания российских войск с их территории. Истребители и ракеты большей дальности помогут добиться победы Украине, которая зарекомендовала себя как ответственный распорядитель западных вооружений", – приводит издание слова демократов.

Зачем нужны F-16

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, полученные украиной самолеты МиГ-29, хоть и важны, не способны завоевать господство в воздухе. В отличие от F-16 они не дают технического превосходства, а численное превосходство в воздухе у врага – несколько раз.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечает, что передаче Украине истребителей F-16 не приведет к эскалации, чего вероятно опасается Запад. Эти самолеты позволят сдерживать Россию, что доказывает ранее переданное Украине вооружение для защиты.

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