Глава министерства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Запад зря считает этот вопрос "красной линией" для России.

Предоставление Украине истребителей F-16 не приведет к эскалации, а позволит сдерживать Россию, и это доказывает ранее переданное союзниками нашей стране вооружение для защиты. Тогда партнеры также говорили, что это может спровоцировать агрессора.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, в который раз объяснив партнерам, почему для ВСУ так важно иметь на вооруженни этих боевых "птиц".

"Виды оружия, которые, как нам говорили, "спровоцируют Россию к эскалации", если они будут поставлены в Украину, не сделали этого: артиллерия, РСЗО, противовоздушная оборона, танки, ракеты большой дальности. F-16 тоже этого не сделают. Предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не "спровоцирует" ее. Время сделать этот шаг", - написал Кулеба.

МИД развернуло дипломатическое поле боя за истребители F-16

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кулеба, выступая на Совете министров иностранных дел ЕС, заявил, что предоставление Украине современной боевой авиации станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента и должно быть принято как можно скорее.

Кулеба отметил, что страны Европейского Союза способны сыграть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации и продемонстрировать таким образом свое стратегическое лидерство.

Украина продолжает призывать страны передать ВСУ современные истребители для достижения превосходства в небе. Однако сейчас США и союзники сосредоточены на поставках других видов вооружения, в том числе танков, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 11-го "Рамштайна".

Многочисленные эксперты и военные подтверждают, что без воздушной поддержки идти в контрнаступление Украине будет очень трудно.

Также растут случаи сбросов на прифронтовые города и села авиабомб, которые очень трудно сбивать с зенитных установок.

Вас также могут заинтересовать новости: