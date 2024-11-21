Если подтвердится использование именно межконтинентальной баллистической ракеты, то можно будет констатировать, что путинская Россия деградировала до состояния КНДР, считают в МИД Украины.

Украина призывает партнеров предоставить комплексы для сбивания межконтинентальных баллистических ракет, которые Российская Федерация запускает по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал на брифинге. Спикер сказал, что сейчас ожидаются экспертные выводы для определения конкретного типа новой ракеты, которую утром применила Россия.

"Сейчас действительно известно, что по летно-техническим характеристикам - такие характеристики имеют межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал Тихий.

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При этом, как отметил спикер, сам этот удар и использование нового типа ракеты еще раз доказывает, что Россия не стремится к миру, несмотря на все заявления и комментарии, которые звучат со ссылкой на источники в различных медиа:

"Она стремится к войне и расширению этой войны. И уже расширяет эту войну и географически, и с точки зрения применения различных типов вооружения".

По его словам, в связи с применением Россией нового типа вооружения против Украины, МИД уже предпринимает дипломатические шаги.

"Мы уже обратились к нашим партнерам с информированием о том, что произошло, о том, что нам известно на эту минуту, и мы также уже задействуем механизмы ООН, механизмы НАТО и планируем привлечь механизмы ОБСЕ для реагирования на это событие", - сказал Тихий.

Спикер добавил, что будут формальные обращения, и будет созыв отдельных форматов для того, чтобы "разбудить мир и привлечь внимание к тому, что произошло".

Он сказал, что партнеры сейчас сами изучают данные, чтобы конкретно оценить, какую ракету Россия запустила.

"Конечно, если подтвердится использование именно межконтинентальной баллистической ракеты, то мы считаем, что можно будет констатировать, что путинская Россия деградировала до состояния Северной Кореи, которая время от времени достаточно регулярно запускает ракеты такого типа, пугая своих соседей и запугивая мир", - подчеркнул Тихий.

В то же время, МИД призывает мировое сообщество, каждого лидера и государство, которые уважают Устав ООН, не ждать детальных экспертных выводов и уже сейчас немедленно реагировать на использование Россией нового вида вооружения и показывать России неприемлемость таких действий. Также Украина желает, чтобы партнеры предупреждали Россию о последствиях, которые будут для нее из-за дальнейшего применения ею подобных ракет.

"Кроме заявлений, мы требуем от партнеров и союзников конкретных действий для защиты человеческих жизней, а именно речь идет об укреплении воздушного щита над Украиной - предоставление Украине комплексов, которые способны перехватывать такой тип ракет. Такие комплексы в мире есть и, соответственно, время передать их Украине", - подчеркнул Тихий.

Спикер добавил, что Украине, в общем, требуется усиление военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки в борьбе с российской агрессией.

"Сегодняшняя провокация московского режима в очередной раз доказывает, что политика умиротворения никогда не работала и не сработает сейчас. Все эти звонки, визиты и просьбы о мире - это только подпитывает аппетит к агрессии и побуждает агрессора повышать ставки и расширять войну. Поэтому, нужен мир благодаря силе", - подчеркнул Тихий.

Также у него уточнили, просит ли Украина предоставить именно американскую систему THAAD для сбивания межконтинентальных баллистических ракет. "Рано раскрывать детали и не буду пока для того, чтобы не подрывать нашу позицию. Просто скажу, что таких систем несколько в мире. Не единственная та, которую вы назвали. И мы считаем, что любая система, которая способна противодействовать таким угрозам, должна сегодня быть в Украине", - сказал Тихий.

Вражеская межконтинентальная баллистическая ракета ударила по Днепру - что сообщалось

Россияне 21 ноября нанесли удар по Днепру различными типами ракет. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты, в том числе применили межконтинентальную баллистическую ракету.

По мнению аналитика Национального института стратегических исследований, жителя Днепра Алексея Ижака, скорее всего, противники использовали во время атаки недоделанную МБР "Рубеж".

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