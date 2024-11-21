Российский удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой мог быть демонстративным, считает эксперт.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета нанесла удар по Днепру. Противники во время удара могли применить недоделанную МБР "Рубеж".

Таким мнением поделился аналитик Национального института стратегических исследований, житель Днепра Алексей Ижак во время эфира канала "Эспрессо". Аналик отметил, что ракета "Рубеж" имеет проблему.

"Там проблема у таких ракет в том, что если они летят на меньшую дальность, у них небольшая точность...", - сказал эксперт.

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По его мнению, удар по Днепру 21 ноября со стороны РФ мог быть демонстративным:

"...звуки были другие, и я не спал, но не сказал бы, что было что-то катастрофическое, поэтому, я думаю, это был демонстративный (удар, - Ред). Единственное, что это может быть, - это недоделанная ракета "Рубеж". Межконтинентальная мобильная ракета, которая с уменьшенной длиной и может стрелять теоретически на меньшую дальность, на среднюю, там несколько тысяч километров".

Вражеская межконтинентальная ракета попала по Днепру - что сообщалось

Российские оккупанты 21 ноября осуществили ракетный удар по Днепру, и применили, в частности, межконтинентальную баллистическую ракету. РФ осуществила запуск МБР с полигона Капустин Яр, который находится в Астраханской области.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате обстрела областного центра повреждено здание центра для реабилитации лиц с инвалидностью. Информации о жертвах и пострадавших в результате вражеского ракетного удара нет.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на удар по Днепру межконтинентальной баллистикой. Украинский лидер подчеркнул, что Россия первой в мире применила такое оружие во время конфликта.

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