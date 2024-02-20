Министр отметил, что только количество БПЛА не решит вопрос – надо работать и над качеством.

В 2024 году Украина закупит более миллиона дронов. Под это уже заложен бюджет, и уже есть контракты.

Такое заявление сделал в интервью "Общественному" вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он подчеркнул, что президент постоянно говорит: "Давайте больше". Поэтому государство ищет дополнительные средства на приобретение беспилотников.

"На миллион дронов есть, но можно потенциал производства украинского еще больше развить. Но важно параллельно делать организационные изменения. Только количество БПЛА не решит вопрос. Уже есть участки фронта, где нет как работать операторам, потому что, скажем, нет синхронизации по радиочастотам, нет боеприпасов, плат инициаций, определенных антенн. Важно количество превратить в качество. В декабре было поставлено в 50 раз больше дронов, чем за весь 2022 год", – объяснил он.

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Федоров отметил, что хотя в 2022 году количество поставок было значительно мешьшим, дроны изготавливались. Были мощности украинских производителей, и они контрактовались, говорит министр.

"Все компании, которые были на вооружении, почти полностью были законтрактованы и на несколько лет. И отдельная большая тема по дерегуляции. Что было сделано: маржинальность 25%, убраны налоги на комплектующие, в пять раз снижены налоги для компаний, занимающихся БПЛА. Они могут стать резидентами в "Дии.Сити". Там уже более 100 defense Tech компаний", – сказал он.

Федоров также прокомментировал свой призыв к гражданам собирать FPV-дроны. По его словам, это связано не с поставкой самих беспилотников, а "с определенным культурным феноменом".

"Сделать так, чтобы большое количество людей приобщилось к технологической войне и поняло, что сегодня происходит на поле боя. Я на днях проводил встречу с Марией Берлинской (ветераном и основательницей проекта "Народный дрон" – ред). Она делилась цифрами – более 10 тысяч дронов после резонанса с этим проектом. Все дроны проходят тестирование, 70% отправляются на фронт, 30% еще доделываются. А что еще интересно: 300 человек – небольшие предприниматели, после того, как собрали дроны, поняли, что на этом можно строить бизнес и записались на наше дополнительное направление. Мы еженедельно встречаемся с крупными производителями, чтобы они делились опытом, как строить компании в сфере дронов", – констатировал он.

Дроны в войне: важные новости

Украина, как и противник, активно применяет дроны в войне. Из-за этого недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ.

Комментируя это решение, Зеленский отметил, что беспилотные системы доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Президент также подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию в сфере безопасности в Черном море благодаря дронам.

Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдула" отметил, что этот шаг определенным образом является признанием того, что применение дронов эффективно.

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