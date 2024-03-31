Захватчики испытывают трудности с надлежащим развертыванием систем ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых векторов полетов украинских беспилотников.

Российские оккупанты усиливают защиту для противодействия украинским беспилотникам. Американские аналитики убеждены, что им вряд ли удастся развернуть мобильные огневые группы в достаточном количестве.

Как сообщает ISW, российское издание "Известия" написало со ссылкой на военные источники, что оккупанты формируют мобильные огневые группы в составе неопределенных общевойсковых армий, а также армий ВВС и ПВО для борьбы с беспилотниками. Этих оккупантов оснастят тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах.

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Пока неизвестно, где россияне намерены развернуть мобильные огневые группы, а также их состав и эшелонирование. По словам экспертов, захватчики сталкиваются с угрозой украинских беспилотников как на территории оккупированной Украины, так и в России на нефтеперерабатывающих заводах и других объектах критической инфраструктуры, которые поддерживают военные усилия России. Пока неясно, смогут ли эти мобильные группы защитить территорию, которую атакуют украинские беспилотники.

По описанию в СМИ российские мобильные группы похоже на украинские, которые активно используются весной 2023 года из-за регулярных атак ударных БПЛА.

"Украинские силы уже давно наносят удары с беспилотников по российским целям в оккупированной части Украины, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю интенсификацию ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте", - отмечают аналитики.

Они предполагают, что оккупанты испытывают трудности с надлежащим развертыванием систем ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых векторов полетов украинских беспилотников. При этом российские военные, похоже, даже не смогли прикрыть важные потенциальные цели в хорошо защищенных районах РФ.

Защита России от украинских ударов

Военные эксперты еще в начале года сообщали, что российские системы противовоздушной обороны оказались менее эффективными против небольших дешевых беспилотников ВСУ. Эти "птички" изрядно эффективны, ведь их трудно обнаружить.

Украинские надводные дроны даже усложнили обеспечение группировки РФ в Сирии. РФ пока не рискует возить Черным морем вооружение в или из Сирии и делает крюк через Атлантику.

В феврале украинские FPV-дроны научились обходить РЭБ оккупантов.

Относительно атак на НПЗ британская разведка отмечала, что Россия вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от ударов украинских дронов.

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