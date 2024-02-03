Украинские дроны долетают до Ярославля, Петербурга и Новгорода.

Более миллиона квадратных километров территории России (без учёта аннексированных Крыма и Севастополя) находится в зоне, уязвимой для атак украинских беспилотников.

Как подсчитала "Вёрстка", с сентября 2023 года эта территория увеличилась более чем на 300 тысяч квадратных километров. В зоне поражения оказались в том числе Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль:

Так, напоминает "Вёрстка", 20 сентября 2023 года дрон-камикадзе впервые долетел до Сочи. Он попал в резервуар с топливом на базе "Роснефти". Через два дня власти Туапсинского района также отчитались об уничтожении БПЛА на подлёте к Туапсе.

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В ночь на 18 января беспилотник впервые долетел до Петербурга, а в ночь на 31 января другой БПЛА упал на территории завода "Невский мазут".

"Петербург стал шестым городом-миллионником в зоне поражения. Ранее БПЛА долетали до Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Также в зоне поражения находится Волгоград", - отмечает издание.

Кроме того, 29 января первый беспилотник упал в Ярославле. Он попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС". А 31 января БПЛА впервые долетели до Нижегородской области. Сообщалось, что два дрона были перехвачены южнее города Кстово, примерно в 20 км от Нижнего Новгорода. Как подчёркивает "Вёрстка", это место находится примерно в 800 км от ближайшей точки на неоккупированной территории Украины.

Атаки украинских БпЛа на Россию

В России этой ночью беспилотники атаковали сразу две области Белгородскую и Волгоградскую. В результате попадания одного из дронов произошел пожар на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - крупнейшем производителе нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

В ночь на 31 января на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге пал дрон. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

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