Ричард Марлес отметил, что Украина должна сохранить свой курс.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что его страна присоединилась к коалиции дронов для Украины.

"Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции беспилотников, которую возглавляют Соединенное Королевство и Латвия", - цитирует Марлеса издание The Guardian.

По его словам, для Канберры это возможность и в дальнейшем помогать Киеву.

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"Это действительно важная возможность для нас продолжать вносить свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла решить этот конфликт на своих условиях", - отметил он.

Коалиция дронов - главные новости

8 марта министр обороны Канады Билл Блэр дал обещание принять участие в международной "коалиции дронов" для Украины, руководителями которой являются Латвия и Великобритания. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, информировала пресс-служба правительства Канады.

Ранее, в начале 2024 года в Латвии заявили, что страна планирует объединить почти 20 государств в коалицию, которая поможет Украине иметь больше дронов, чтобы противостоять россиянам. Тогда глава оборонного ведомства Латвии Андрис Спрудс заявлял, что благодаря этому Украина получит тысячи беспилотников.

Коалицию, которая будет отвечать за обеспечение Сил обороны Украины дронами, решили совместно возглавлять Великобритания и Латвия. В частности, предполагается предоставить тысячи дронов, в том числе дроны типа FPV, которые доказали свою эффективность на поле боя.

Уже в середине февраля на заседании Совета Украина-НАТО рассмотрели важность продолжения оказания поддержки Украине. Тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что группа стран-членов НАТО объединилась в "коалицию дронов" и планирует реализовать цель по поставке Украине миллиона дронов.

17 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о том, что "коалиция дронов" официально стартовала.

Также важно, что Украина расширяет собственное производство дронов. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью The Guardian заявил, что Украина может производить 2 миллиона дронов в год, что вдвое превышает существующий уровень производства, при условии дополнительной финансовой поддержки со стороны США, других западных правительств и частных лиц.

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