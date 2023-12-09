Это приводит к уменьшению точности огня, и увеличению расхода боеприпасов.

Российские захватчики жалуются на систематический массовый брак в артиллерийских снарядах из Северной Кореи, пишет Defence Express.

Как отмечает издание, в одном из профильных "военкоровских" российских Telegram-каналов появились фото и сообщение "исследования" северокорейских зарядов к 152-мм снарядам. Отмечается, что к такому "исследованию" российских артиллеристов побудил "систематический разлет по дальности" снарядов из КНДР.

Результат показал, что в случайно отобранных боеприпасах с одинаковой маркировкой используются разные порохи, а связи пороха имеют разный вес.

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"Кроме того, не во всех снарядах находится так называемый размеднитель - свинцовая проволока, которая предназначена для уменьшения замеднения канала ствола из-за использования снарядов с медным ведущим пояском. Также некоторых имели следы вскрытия герметичных крышек", - пишет издание.

И при этом такой перечень замечен только в пяти снарядах, то есть довольно малой выборке, что свидетельствует о тотальной систематической нехватке самих боеприпасов. А на практике это приводит к целой лавине последствий.

"Неравномерный разлет снарядов означает уменьшение точности огня, что приводит к увеличению расхода боеприпасов на одну типичную задачу. Больший расход означает большее время на его выполнение, что в условиях контрбатарейной борьбы приводит к большим потерям. Преодолеть это возможно уменьшением дальности огня, но это приводит к еще большим потерям", - отмечают эксперты Defence Express.

Кроме того, больший расход боеприпасов активнее уменьшает ресурс пушек, что приводит к еще большему расходу боеприпасов из-за их большего разлета.

"В конце концов на это накладывается банальная неукладка в заряды свинцовой проволоки северокорейскими рабочими, что приводит к еще большему износу ствола. Причем по довольно банальной причине, которая знакома всем странам плановой экономики - "рабочие-несуны", которые воруют с завода все, что могут", - добавляют эксперты.

Также использование различных порохов можно объяснить тем, что КНДР находится в изоляции и где именно берутся компоненты для создания порохов и каково их реальное качество, возможно только представить.

"Конечно каждый такой боеприпас, даже бракованный, все равно представляет опасность. Но когда речь идет об артиллерии - это всегда о больших цифрах. Особенно, когда речь идет об условном миллионе боеприпасов из КНДР, выборочная проверка только зарядов пяти из которых показала очень много интересного, а кроме самого заряда есть еще снаряд и детонатор, к которым не меньшие требования по однотипному качеству", - подчеркивают эксперты.

КНДР поставляет России оружие

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что КНДР уже несколько месяцев поставляет России вооружение. По его словам, РФ получила от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты для РСЗО "Град".

По данным южнокорейских чиновников, с сентября из КНДР в Россию было отправлено около 2000 контейнеров с военной техникой, и поставки также могли включать баллистические ракеты малой дальности и переносные зенитные ракеты.

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