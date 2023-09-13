Это заявление шеф ГУР сделал на фоне состоявшихся в России сегодня переговоров между диктаторами.

Российская Федерация уже получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты до "Градов".

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии NV. По его данным, поставки этих боеприпасов происходят уже более месяца.

"КНДР уже полтора месяца поставляет РФ вооружение", - заверил Буданов.

Это заявление шеф украинской военной разведки сделал на фоне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ын в РФ и его встречи с Путиным. По данным западных СМИ, во время этого рандеву Москва хочет договориться с Пхеньяном о поставках последним боеприпасов в обмен на технологии и нефть.

Встреча диктаторов: о чем договаривались Ким и Путин

13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России.

Путин заявил, что лидер КНДР "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники. Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и заявил, что "КНДР всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

Путин напомнил, что отношения РФ и КНДР "были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты бок о бок громили японских милитаристов".

Лидер КНДР также добавил, что его страна "хочет и дальше развивать отношения" и всегда поддерживает все решения Путина и российского правительства.

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