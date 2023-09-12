Северокорейские боеприпасы могут быть настолько низкого качества, что использовать их будет небезопасно для российских солдат.

Если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое вооружение для войны в Украине, это может помочь Кремлю пополнить свои истощающиеся запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход конфликта, пишет Reuters со ссылкой на западных военных аналитиков.

Считается, что Северная Корея имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, что значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе, в то время как производственные линии Северной Кореи помогут в долгосрочной перспективе.

"Почти ни один из боеприпасов не является каким-либо "современным" - они будут способствовать традиционному использованию российской артиллерии заградительного типа, но не обеспечат Россию какими-либо высокоточными боеприпасами", - заявляет один из экспертов.

Видео дня

Ранее в США заявили, что Россия хочет закупить у Северной Кореи "буквально миллионы" артиллерийских снарядов и ракет. В то же время, как отмечают аналитики, возникает вопрос качества северокорейских артиллерийских снарядов, если их дефекты выходят за рамки принятых допусков.

"Плохо изготовленные боеприпасы будут иметь непостоянные характеристики — это может повлиять на поведение в полете, что снизит точность; предохранители низкого качества могут привести к преждевременному срабатыванию; срок годности может сократиться, если содержимое изготовлено плохо", говорится в статье. "Все они должны быть изготовлены в соответствии с высокими требованиями, иначе они могут не приземлиться там, где ожидается, что может иметь катастрофические последствия".

Низкое качество северокорейских снарядов подтверждается результатами наблюдений за их испытаниями, в процессе которых многие снаряды не долетали до цели, а также не взрывались. Это позволяет предположить, что некоторые артиллерийские боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пострадали либо от плохого контроля качества во время производства, либо от плохих условий и стандартов хранения.

По мнению экспертов, при очень большом количестве боеприпасов недостаточная точность и случайные неразорвавшиеся снаряды или ракеты не будут иметь большого значения для россиян.

"Однако это будет важно, если северокорейские боеприпасы будут настолько низкого качества, что их просто небезопасно было бы использовать для российских солдат и есть все признаки того, что такие проблемы с качеством есть у боеприпасов КНДР", - пишет Reuters.

У России критическая нехватка снарядов для войны

Как сообщали западные СМИ, Россия сможет увеличить производство артиллерии в ближайшие пару лет примерно до 2 миллионов снарядов в год, что значительно превышает ожидания Запада. В то же время, в прошлом году Россия выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов снарядов, так что произведенного количества ей точно не хватит для того, чтобы пополнить ресурсы.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник для встречи с президентом Владимиром Путиным, на которой, как ожидается, российский диктатор будет выпрашивать артиллерийские снаряды.

Вас также могут заинтересовать новости: