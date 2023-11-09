КНДР предоставляет военную технику России для проведения агрессии против Украины.

США и Южная Корея осудили Северную Корею за предоставление оружия России для ее войны на Украине, а главный дипломат администрации Байдена заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном увеличило риски глобальной безопасности.

Госсекретарь Энтони Блинкен также подтвердил "железную" приверженность Вашингтона союзничеству с Южной Кореей, когда в четверг он провел переговоры с высокопоставленными чиновниками, включая президента Юн Сок Ёля и министра иностранных дел Пак Джина, пишет Bloomberg.

"Мы наблюдаем улицу с двусторонним движением. Мы видим, как КНДР предоставляет военную технику России для проведения агрессии против Украины, но мы также видим, как Россия предоставляет технологии и поддержку КНДР для ее собственных военных программ", - сказал он.

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Передача оружия КНДР России

С сентября было отправлено около 2000 контейнеров с военной техникой, и поставки также могли включать баллистические ракеты малой дальности и переносные зенитные ракеты, сообщило отдельно агентство Yonhap News со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского военного чиновника, имя которого оно не назвало.

По словам Ю Сан Бома, с августа было осуществлено около 10 поставок оружия из Северной Кореи в Россию, сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи на закрытом брифинге с законодателями в этом месяце. Было отправлено более 1 миллиона снарядов, сказал Ю, который является членом парламентского комитета по разведке и передал репортерам замечания, которые шпионское агентство сделало законодателям.

Блинкен назвал поведение, риторику и испытания Северной Кореи дестабилизирующими. Он сказал, что США и их партнеры будут работать над предотвращением любых поставок оружия, которые помогут России в ее войне, и рассчитывают на поддержку, которую Россия оказывает Северной Корее.

Блинкен также обратился за помощью к Китаю, чтобы сдержать Северную Корею. Пекин на протяжении многих лет был крупнейшим благотворителем Пхеньяна.

Северная Корея и Россия опровергли многомесячные обвинения США и Южной Кореи в том, что Пхеньян поставляет оружие Москве. Администрация Байдена заявила, что это оружие не изменит ход войны, но усилит жестокие нападения, которые Кремль развязал против своего соседа.

Северная Корея обладает одними из крупнейших запасов боеприпасов и ракет, совместимых с вооружением советских времен, которое Россия отправила на передовую на Украине. Сотрудничество между Пхеньяном и Москвой расширилось, поскольку эти две страны оказались в глобальной изоляции.

Лидер Ким Чен Ын получил обещания о помощи для своей космической программы, когда он встретился с президентом Владимиром Путиным на саммите в России в сентябре, включая помощь в создании спутников и их запуске на российских ракетах.

Укрепляющийся союз Северной Кореи, России и Китая может усилить ядерный арсенал Пхеньяна, в частности, за счет поставок плутония и высокообогащенного урана, необходимых для производства ядерных бомб. И это вызывает ключевое беспокойство на Западе.

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