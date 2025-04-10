Спасатели призывают не подходить к подозрительным предметам в случае обнаружения, а также не трогать их.

Россияне начали запускать по территории Украины беспилотники, которые разбрасывают взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в ГСЧС.

"Они могут использоваться врагом для поражения любого из регионов страны. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно", - сказано в сообщении.

В ГСЧС призвали украинцев предупредить своих близких об этом. В случае, если вы увидели подозрительный предмет, нельзя подходить к нему и трогать его. Вместо этого спасатели советуют позвонить по номерам 101, 102 или 112.

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Также в ГСЧС показали, как могут выглядеть взрывоопасные предметы, которые сбрасывают российские беспилотники. Недавно такие предметы были обнаружены спасателями в Киеве.

"Внимательно посмотрите на фото - так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы", - подчеркнули в ГСЧС.

Россия существенно модернизировала "Шахеды" - что известно

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия существенно усовершенствовала иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые она использует для ударов по тыловым районам Украины. Новые версии беспилотников стали значительно более сложной целью для защитников.

По словам Игната, дроны изменились визуально. Противник начал использовать композитные материалы для изготовления фюзеляжа, чтобы уменьшить их "отражающую поверхность".

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