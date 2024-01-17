Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить о ускорении этого процесса.

Власти Канады официально обратились к Соединенным Штатам с просьбой о как можно более быстрой передаче Украине системы ПВО NASAMS, за которую было заплачено около года назад. Об этом информирует издание the Globe and Mail.

Отмечается, что представители Канады заявили, что система NASAMS была оплачена в прошлом марте и что ее отправка задерживается из-за необходимости заключения между правительствами США и Украины соглашения о продаже военного оборудования за границу. Но по этому вопросу до сих пор идут переговоры.

"Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить о ускорении этого процесса", - сказано в материале.

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Передача системы ПВО NASAMS Канадой - детали

Ранее сообщалось, что Канада до сих пор не поставила Украине систему NASAMS, которую обещала предоставить еще год назад. Пока даже неизвестно, когда это произойдет.

10 января 2023 года Оттава объявила, что предоставит Украине систему зенитно-ракетной обороны стоимостью 406 миллионов долларов, известную под аббревиатурой NASAMS. Однако прошел уже год, а одна из компаний, участвующих в создании этого вооружения, заявила, что у нее нет даже соответствующего контракта.

Представитель Министерства обороны Канады рассказал, что ведомство работает со своими американскими партнерами, чтобы определить сроки.

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