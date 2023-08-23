Литва передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS уже в сентябре. Об этом написал президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - написал Науседа.
В свою очередь президент Зеленский в Twitter поблагодарил президента Литвы за поддержку.
"Я поблагодарил Гитанаса за сильную и длительную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, формула мира, экспорт зерна, восстановление и другие вопросы. Имеем полное взаимопонимание и готовность к совместной работе", - написал Зеленский.
NASAMS от Литвы для Украины - что известно
В конце июня во время визита в Украину президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва закупит и передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны NASAMS.
В посольстве Литвы уточнили, что Украине передадут обновленные NASAMS, которые будут полностью готовы к интеграции в систему украинской ПВО. Стоимость контракта составляет примерно 9,8 млн. евро. Получение систем ПВО стоит ожидать в течение трех месяцев.