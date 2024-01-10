Минобороны Канады работает со своими американскими партнерами, чтобы определить сроки.

Канада до сих пор не поставила Украине систему NASAMS, которую обещала предоставить еще год назад. Пока даже неизвестно, когда это произойдет.

Как пишет CTVnews, 10 января 2023 года Оттава объявила, что предоставит Украине систему зенитно-ракетной обороны стоимостью 406 миллионов долларов, известную под аббревиатурой NASAMS.

Однако прошел уже год, а одна из компаний, участвующих в создании этого вооружения, заявила, что у нее нет даже соответствующего контракта.

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Представитель Министерства обороны Канады рассказал, что ведомство работает со своими американскими партнерами, чтобы определить сроки. Согласно плану, Канада оплатит правительству США всю стоимость, а Штаты заключат соглашение о внешних военных продажах с Украиной напрямую.

Это позволит Оттаве не обращаться к американскому правительству за дополнительным одобрением для отправки системы в Украину, что необходимо при продаже военных технологий США за пределы страны.

NASAMS в Украине-что известно

С ноября 2022 года зенитно-ракетный комплекс NASAMS защищает украинское небо. За первые 5 месяцев работы в Украине ЗРК уничтожено более 100 российских ракет и дронов.

В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что наиболее распространенный среди западных комплексов, что используется в Украине – это NASAMS. Есть значительная доля сбития крылатых ракет именно с NASAMS.

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