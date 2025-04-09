Определенные операции не афишируют, чтобы сохранить жизнь украинским бойцам.

Украинские военные пытаются действовать нестандартными методами - Силы обороны уже получают дроны на оптоволокне с 20-километровым кабелем и используют боевые модули с искусственным интеллектом. Об этом LB.ua рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский.

"Технологическая составляющая. То, что касается дронов, усовершенствования их характеристик, увеличения дальности поражения - мы также начали получать дроны на оптоволокне с кабелем длиной 20 км, что в принципе уравнивает наши шансы с врагом", - подчеркнул военный.

Также активно развивается направление наземных дистанционно управляемых систем - боевые модули с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно обнаруживать цели и вести огонь. Многие уже считают, что за этим будущее, и это будущее фактически уже наступило.

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"Возможно, за месяц-два-три мы сможем значительно нарастить количество оптоволоконных FPV, которые практически лишат врага преимуществ, которые он имеет сейчас. Ну и, конечно, наращивание наземных дронов. Их сейчас много производится. Дистанционно управляемых модулей. Все они имеют элементы искусственного интеллекта, то есть способны выявлять цели самостоятельно, идентифицировать их, способны вести огонь в автоматическом, полуавтоматическом режиме", - рассказал Сырский.

Он добавил, что фактически уже происходят некоторые события, которые мы когда-то видели в "Звездных войнах".

По его словам, любое действие сопровождается противодействием. Если враг применяет корректируемые авиационные бомбы (КАБы), Силы обороны отвечают нашими управляемыми авиабомбами, в частности GBU.

"Каждое действие имеет контрдействие. Если они используют свои КАБы, мы должны также использовать наши GBU, наши управляемые бомбы. И мы используем это оружие и наращиваем масштаб его использования. Кстати, наши Воздушные силы наносят такие очень чувствительные для противника удары, и они несут потери", - сказал Сырский.

Он добавил, что ВСУ имеют преимущество в точности наведения. Кроме того, наши средства радиоэлектронной борьбы эффективно влияют на управление вражескими КАБами - случается, что курс бомб меняется прямо в воздухе. Собственно, борьба между системами РЭБ и управляемыми средствами поражения - это постоянное противостояние, как и в случае с дронами.

Как рассказал главнокомандующий, продолжаются активные действия, оборона, которые доказывают свою эффективность.

"Даже в этих условиях смелые, решительные действия, в том числе на территории врага, приводят к тому, что мы срываем им все планы", - заявил генерал.

В то же время военный не стал уточнять ничего о потенциальных будущих операциях ВСУ, которые могут быть направлены на срыв вражеских планов, как это происходит на Курщине. По словам генерала, определенные операции требуют тишины. Их не афишируют не для того, чтобы что-то скрыть, а чтобы сохранить жизнь украинским военным.

"Но такие действия мы проводим. Думаю, пройдет время, и о них все узнают", - подчеркнул Сырский.

Новинки среди украинских БПЛА

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны Украины дроном уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который только что приземлился. Стоимость такого самолета - около 100 миллионов долларов.

Также Сирский сказал, что ВСУ успешно нанесли удары по нескольким аэродромам, заставив российских оккупантов отодвинуть свою авиацию глубже в тыл - на 200-300 км. Кроме того, в результате ударов по российским арсеналам объем использования артиллерийских боеприпасов сократился, были уничтожены несколько объектов, где хранили и готовили к запуску ударные "Шахеды".

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