Также украинские бойцы успешно ударили по нескольким аэродромам, заставив россиян отодвинуть свою авиацию глубже в тыл, рассказал генерал.

Силы обороны Украины дроном уничтожили только что приземлившийся российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом LB.ua рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился - и наш дрон его поразил. Стоимость (самолета - УНИАН) - около 100 миллионов долларов", - рассказал он.

Сырский добавил, что в результате ударов по российским арсеналам объем использования артиллерийских боеприпасов сократился. Кроме того, были уничтожены несколько объектов, где хранили и готовили к запуску "шахеды", что также привело к уменьшению количества их атак.

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Также, по словам генерала, ВСУ успешно нанесли удары по нескольким аэродромам, заставив россиян отодвинуть свою авиацию глубже в тыл. Если раньше самолеты базировались на расстоянии 100-150 км от фронта, то сейчас - на 200-300 км, в частности в Энгельсе и Шайковке.

"Российский флот фактически закрыт в Новороссийске. Иногда он прорывается, но для них это испытание, потому что они знают, что постоянно находятся под угрозой наших ударов", - добавил Сырский.

При этом главнокомандующий акцентировал, что ВСУ регулярно поражают элементы системы противовоздушной обороны врага, что существенно ослабляет их возможности как в обороне, так и в распознавании украинских средств воздушного нападения. Потеря каждой такой станции - это десятки миллионов долларов убытков для России.

Напомним, на днях сообщалось, что в России "упал" стратегический бомбардировщик Ту-22М3. По словам военного эксперта Ивана Ступака, у России нет технологий для восстановления производства этих самолетов.

Кроме того, как писал УНИАН, в феврале воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ уничтожили российский самолет Су-25. Уничтожение штурмовика произошло на Торецком направлении. Также бойцам бригады удалось повредить российский вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота Су-25. Говорилось, что дроноводы бригады не дали противнику воплотить замысел.

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