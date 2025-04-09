Несмотря на то, что Россия имеет ряд важных преимуществ, она не достигла такого прогресса в производстве беспилотников, как Украина.

Украина считает, что может сдерживать Россию столько, сколько ей нужно. Хотя Москва могла привлечь военных Китая, Киев имеет беспилотники, пишет The Economist.

В марте российские войска вытеснили украинские силы с большей части территории в Курской области, которую те удерживали с августа 2023 года. Россия применила элитные подразделения, северокорейских военных и новое оружие - оптоволоконные дроны, которые управляются через кабель, а не радиосигналы, что делает их неуловимыми для радиопомех.

Сегодня боевые действия снова переместились на украинскую территорию. Приграничные населенные пункты подвергаются обстрелам, тысячи жителей были вынуждены бежать. Часть российских десантников перешла границу, однако, как заверил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, "они ликвидированы".

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Украинские силы продолжают удерживать части территории на российской стороне границы - в частности, во время рейда в Белгородскую область в конце марта. В ответ Россия обстреливает украинские населенные пункты, через которые проходили военные.

На Донбассе бои не утихают. Президент Владимир Зеленский 8 апреля заявил о задержании двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Зеленский сообщил, что поднимет этот вопрос с китайским правительством.

Сумщина - под ударом, но не сдается

В Сумах и вокруг города усилен контроль СБУ, строятся новые бункеры, траншеи и оборонительные линии. Однако жизнь в Сумах продолжается: по словам Артюха, количество жителей даже выросло с начала полномасштабного вторжения. Переселенцев здесь вдвое больше, чем тех, кто выехал.

Артюх периодически останавливал разговор с журналистами, прислушиваясь к звукам неба. Сначала был слышен грохот вражеского обстрела, а потом - рев украинских истребителей: один МиГ советских времен, другой F-16 американского производства.

За первый квартал этого года Сумщину атаковали 8925 раз беспилотниками, ракетами и управляемыми бомбами, тогда как в прошлом году - 3693 раза. Но город остается спокойным.

Многие эвакуированные, в частности пожилые люди, не уверены, смогут ли вернуться домой. Екатерина Арисой из гуманитарной организации Pluriton, сама переселенка из Донбасса, говорит: "У них развиваются нарушения здоровья, психические проблемы, они умирают".

Тишина в ожидании - и надежда на технологии

В селе возле Купянска, что между фронтом и российской границей, подразделение дронов "Тайфун" готовится к передислокации в Покровск. Командир Михаил рассказывает, что недавно украинцы начали использовать собственные оптоволоконные дроны - "через пару месяцев после того, как их получили россияне".

По словам Михаила, "это означает, что для укомплектования позиций нужно меньше солдат". Если еще полгода назад опасались постепенного отступления, то сейчас появляется уверенность в том, что дроны и сильные позиции способны остановить наступление. Россия не достигла значительного прогресса.

"Возможно ли прекращение огня - неизвестно. Украина полагается прежде всего на собственные силы", - подытожило издание.

Россия пошла в наступление - главные новости

Сегодня главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский, уже началось.

Россия активизирует наступательные действия на линии фронта. Украина фиксирует угрозу прорыва, пишет CNN со ссылкой на украинских офицеров, анализ украинского Генштаба и данные собственных корреспондентов.

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