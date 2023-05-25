Подготовка пилотов является первоочередной задачей перед принятием решения о трансферах. Дания и Нидерланды могут оказаться в лучшем положении, чтобы передать самолеты.

Украине предстоит долгое ожидание, прежде чем она сможет начать использовать истребители F-16 для защиты от российского нападения, поскольку союзники в США и Европе начинают обдумывать, кто может поставить истребители.

Страны, которые обещают поддержку Украине, уделяют первоочередное внимание обучению пилотов, и им придется взвесить затраты и любые возможные пробелы в безопасности, прежде чем решить, действительно ли отправлять самолеты. Об этом пишет Bloomberg.

К настоящему моменту в коалицию по обучению украинских пилотов вступили четыре страны - Великобритания, Дания, Нидерланды и Бельгия. Но, как пишет издание, только Дания и Нидерланды могут фактически отправить самолеты, чтобы помочь противостоять вторжению России. У Великобритании нет F-16. Бельгия дала понять, что срок службы многих из 53 ее самолетов подходит к концу, в то время как оставшиеся потребуются для собственных и международных миссий.

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Министры обороны США, Европы и других стран, поддерживающих Украину, скорее всего, обсудят обучение пилотов на F-16 на виртуальной встрече позже в четверг.

"В ближайшем будущем можно будет рассмотреть возможность поставки F-16 в Украину", - заявила пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов, добавив, что это "не является первоочередным вопросом". По ее словам, приоритетом является проработка деталей плана тренировок, который должен быть завершен в ближайшие недели.

По словам представителя датского министерства обороны, вопрос о том, отправит ли Дания свои самолеты Украине, остается открытым. Он добавил, что необходимо обсудить вопрос о том, может ли страна позволить себе передать самолеты.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил на выходных, что США будут работать с союзниками в ближайшие месяцы, чтобы определить, когда и кто будет передавать самолеты. Наиболее вероятным сценарием на данный момент является то, что США не будут отправлять F-16 в Украину, а вместо этого будут полагаться на их поставку из других стран.

Как пишет Bloomberg, ни одна страна пока официально не взяла на себя обязательство поставлять F-16 Украине.

Хотя обучение пилотов может занять много месяцев, не говоря уже о передаче самолетов, стремление начать обучение вписывается в более широкие усилия, направленные на то, чтобы помочь украинским военным противостоять будущим атакам России даже после окончания войны.

Как только обучение пилотов будет завершено и если они смогут получить дополнительное согласие США на любые передачи, союзники должны будут решить, могут ли они расстаться с дорогостоящими машинами в качестве помощи Украине.

Страны-доноры должны обеспечить, чтобы Украина могла обслуживать самолеты после их получения. По данным бельгийской военной авиабазы Кляйне-Брогель, самолеты требуют интенсивного ухода, включая тщательную проверку примерно каждые 300 часов, что приводит к выводу самолета из строя не менее чем на 35 дней.

Один из основных факторов при принятии любого решения будет связан с поступающими заказами на F-35, предназначенные для замены F-16, поскольку союзники стремятся избежать каких-либо пробелов в своих военно-воздушных силах. Нидерланды продвинулись дальше в своей программе F-35 по сравнению с той же Бельгией, которая в этом году получит свои первые два F-35. Первые F-35 прибудут в Данию в этом году.

Между тем, Норвегия также продолжает переход на F-35, и в прошлом году новый флот официально заменил F-16. На вопрос, рассмотрит ли Норвегия возможность отправки F-16, министр обороны Бьорн Арильд Грэм ответил в комментариях, что его правительство "постоянно рассматривает возможность новой помощи" Украине, но отказался комментировать будущие поставки.

Ранее на этой неделе министры Нидерландов и Дании заявили в Брюсселе, что ожидают, что другие страны вскоре присоединятся к коалиции для обучения пилотов. Португалия готова помочь с обучением пилотов, но вопрос о предоставлении F-16 не обсуждается, поскольку их количество в стране ограничено.

У Турции и Греции есть более 400 истребителей F-16, но вряд ли они отправят их Украине. Греции нужны самолеты, учитывая ее постоянное противостояние с Турцией, в то время как последней нужны самолеты для борьбы с сепаратистскими курдскими формированиями у себя в стране и за ее пределами в Сирии и Ираке.

Более того, пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, анкара играет роль самопровозглашенного посредника в конфликте между воюющими сторонами и даже не будет рассматривать размещение своих боевых самолетов в Украине и рисковать прямой конфронтацией с Россией.

Истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 мая советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники готовы предоставить Украине истребители F-16. При этом он не назвал количество самолетов, которые могут оказаться у нашей армии. А вот в Министерстве обороны Украины заявили, что эти самолеты появятся в нашем небе уже этой осенью.

По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, Вашингтон считает приоритетом предоставление Украине F-16, и будет работать над реализацией этого плана в ближайшие месяцы.

Напомним, что изначально к созданию коалиции истребителей для Украины присоединились Британия, Франция и Нидерланды. Позже к международным усилиям по обучению украинских пилотов и механиков присоединилась Португалия, а затем и Норвегия.

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