Министр обороны подчеркнул, что украинские летчики с нетерпением ждут начала тренировок на истребителях F-16.

Министр обороны Алексей Резников приветствовал создание новой самолетной коалиции для Украины и отметил, что наши пилоты ждут начала тренировок на истребителях F-16.

Он поблагодарил за это решение министров обороны стран-партнеров, в частности США - Ллойда Остина, Великобритании - Бена Уоллеса, Нидерландов - Кайси Оллонгрен, Бельгии - Людивин Дедондер и Дании - Тролльса Лунда Пульсена.

"Украинские летчики с нетерпением ждут начала тренировок на истребителях F-16. Теперь они смогут поддерживать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы одержать победу в этой войне. F-16 были созданы для победы над плохими парнями. Их время пришло!", - отметил Резников.

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Истребители F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к созданию международной коалиции истребителей для Украины присоединились три государства: Британия, Франция и Нидерланды. Позже стало известно, что к международным усилиям по обучению украинских пилотов и механиков на западных боевых самолетах присоединилась Португалия.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддержит совместные усилия союзников и партнеров по обучению украинских пилотов работе с самолетами четвертого поколения, включая F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины боевыми воздушными силами. Кроме Британии речь идет о США, Нидерландах, Бельгии и Дании.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 20 мая подтвердил, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Он не назвал сроков, но подчеркнул, что самолеты не будут использоваться для будущего контрнаступления против России.

По данным издания NBC News, окончательное решение США и союзников о предоставлении Украине истребителей F-16 будет принято в течение нескольких месяцев. Но это произойдет уже после украинского контрнаступления. Украинские пилоты могут приступить к обучению на F-16 уже в ближайшие недели.

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