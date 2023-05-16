Украинский президент назвал это хорошим началом коалиции.

Над созданием международной коалиции истребителей для Украины согласились работать уже три страны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Вчера мы договорились в Британии с Риши, господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей – тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции!" – заявил глава государства в своем видеообращении к украинцам в конце 447-го дня войны.

Зеленский также напомнил, что Украина постоянно работает с союзниками и партнерами для защиты неба. Благодаря этому у нашей страны есть системы Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Он отметил, что сегодня украинские Силы воздушной обороны сбили все восемнадцать российских ракет, направленных на Украину.

Видео дня

"Снова и снова спасибо и всем нашим партнерам в мире, кто помог нашему государству с соответствующими системами защиты неба", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что для получения всего этого оружия Украина проводит колоссальную работу.

"Сколько времени, энергии, аргументов, встреч и информационной работы дали нам возможность строить такую систему ПВО... и я благодарю каждого и каждую, кто в нее вовлечен! На всех уровнях. День за днем, месяц за месяцем наша команда действовала ради того, чтобы у нас была защита неба. Когда-то мы слышали, что Patriot – это якобы нереально. А сейчас вот они, Patriot. И это еще не все, что мы обеспечим для Украины! Мы – вместе с партнерами Украины – сделаем защиту от террора максимально прочной", – добавил президент.

Истребители для Украины

15 мая Зеленский во время совместного с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком общения с представителями СМИ на территории загородной резиденции Чекерс в Бакингемшире анонсировал "важные решения" по самолетной коалиции в ближайшее время. В свою очередь, Сунак сказал, что Британия собирается стать ключевым участником этой коалиции стран, которые будут оказывать поддержку.

Этим летом в Великобритании стартует подготовка пилотов ВСУ. Начнется начальная летная фаза для групп украинских летчиков. Это даст нашим защитникам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов.

В Воздушных силах настаивают, что для эффективной борьбы с оккупантами Украине нужны именно американские истребители F-16. Другая боевая авиация, которую некоторые партнеры рассматривают для передачи Украине вместо F-16, существенно проигрывает в характеристиках современным самолетам.

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