Португальская сторона подтвердила готовность в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Португалия приняла решение присоединиться к международным усилиям по обучению украинских пилотов и механиков на западных боевых самолетах.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, во время визита в Лиссабон министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Жоау Гомешем Кравиньо и министром обороны Еленой Каррейраш.

В частности, глава украинской дипломатии подробно рассказал португальским партнерам о ситуации на фронте и очертил военные потребности Украины для эффективной обороны и контрнаступательных операций.

Видео дня

"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы Украина имела возможность сбросить Россию с украинского неба", — подчеркнул министр.

В этой связи Кулеба выразил благодарность правительству Португалии за решение присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа.

Кроме того, португальская сторона подтвердила готовность в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

При этом, главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. Кулеба подчеркнул важность принятия лидерами Альянса политического решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.

Министры также обсудили привлечение России и ее руководства к ответственности за преступления против Украины, в частности создание специального трибунала по преступлению агрессии.

Также Кулеба уделил отдельное внимание Формуле мира Президента Владимира Зеленского как пути к установлению справедливого и долговременного мира в Украине, расширению круга ее поддержки, в частности за счет присоединения стран Глобального Юга.

Западные самолеты для Украины - детали

Сегодня США дали добро на обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это историческим решением.

В частности, США вместе с союзниками планируют предоставить Украине истребители F-16, но это произойдет уже после украинского контрнаступления. Окончательное решение будет принято в течение нескольких месяцев.

Ранее в воздушных силах ВСУ заявляли, что украинским пилотам нужно меньше полугода, чтобы освоить американские истребители.