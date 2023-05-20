Это будет лучший блокбастер военно-воздушных сил ВСУ всех времен, говорят в ведомстве.

После того, как Белом доме подтвердили, что Соединенные Штаты Америки и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, в украинском Министерстве обороны анонсировали, что эти самолеты появятся в небе Украины уже этой осенью.

"Этой осенью! Лучший блокбастер ВВС всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!",– говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

Напомним, решение о передаче Украине самолетов F-16 ни в США, ни в других странах долго не принимали, объясняя, что сосредоточены на поставках других видов вооружения, в том числе танков. В конце апреля Украина получила сигнал от некоторых стран о готовности учить украинских пилотов управлять самолетом F-16.

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Истребители для Украины - что надо знать

15 мая президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Великой Британии Риши Сунаком брифинга анонсировал "важные решения" по самолетной коалиции в ближайшее время. В свою очередь, Сунак сказал, что Британия собирается стать ключевым участником этой коалиции стран, которые будут оказывать поддержку.

Сейчас к "коалиции истребителей" присоединились США, Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия.

По словам советника президента США Джейка Салливана, сроки поставки F-16 напрямую будут зависеть от сроков учений украинских экипажей.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснял, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

Сегодня, 20 мая, Зеленский находится в Японии, до проходит трехдневный саммит G7. Там президент проводит ряд встреч с мировыми лидерами, в частности обсуждается и вопрос передачи ВСУ современных истребителей.

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