Речь идет о деталях, которые не производятся ни в Иране, ни в России.

В беспилотных летательных аппаратах "Shahed" нашли запчасти из стран, которые являются партнерами Украины.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о том, что некоторые страны помогают РФ не только обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов.

Он отметил, что необходимо разобраться, как Россия, находясь под санкциями, использует запчасти стран, которые являются очень дружественными к Украине, ее партнерами.

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"Это не первый такой случай. Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты "Shahed". Мы имеем в наличии почти целый "Shahed". Так случилось, что приземлили неоднократно наши военные эту мразь железную, которая несет смерть нашим гражданам. Разобрали, и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России", - рассказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что запчасти производства 2019-2021 годов могли закупить заранее, еще во время подготовки к полномасштабной войне.

"Но это не снимает определенных процессов, которые находятся на контроле и докладывались на заседании Ставки сегодня", - подчеркнул он.

России помогают обходить санкции: что известно

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал бороться со странами, которые помогают РФ обходить санкции, поэтому хочет вынести обсуждение этой проблемы в публичную плоскость.

По его словам, некоторые государства дают возможность стране-агрессору производить больше ракет.

В то же время издание POLITICO сообщало, что Европейский Союз может смягчить наказание для стран, которые помогают РФ обходить санкции, в следующем санкционном пакете.

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