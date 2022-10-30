При этом специалисты подтвердили иранское происхождение беспилотника

В иранском дроне Mohajer-6, которые Российская Федерация использует для атаки по территории Украины, обнаружили запчасть украинского производства. Большая часть запчастей дрона произведена в США.

Об это рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины в эфире "Военного телевидения Украины"

Отмечается, что около месяца назад над Черным морем украинские бойцы сбили Mohajer-6. Специалисты ГУР разобрали его и обнаружили, что на аппарате есть надписи на фарс – это доказывает его иранское происхождение. При этом большая часть всех комплектующих американского производства.

"Есть комплектующие Япония, Китай, Швеция, Австрия. Есть даже украинского производства - один компонент, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал", - говорится в сообщении.

В то же время указано, что эти составляющие гражданские, поэтому купить их может любой желающий.

Иранские беспилотники на войне против Украины - что звестно

Росся летом текущего года закупила у Ирана тысячи единиц боевых дронов, которые применяют для атак по гражданским объектам Украины. Эксперты пришли к выводу, что сделка состоялась на фоне сообщений о дефиците ракет у армиии оккупантов.

В свою очередьТегеран отрицает продажу своих беспилотников России.

В Украине расследованием поставки дронов в Россию занялась СБУ. Кроме того, в ГУР Миноброны отметили, что до целей долетают примерно 30% иранских дронов.

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