До этого в России не фиксировали военной техники китайского производства.

В РФ впервые "засветили" китайскую военную технику - броневики China Tiger. Их якобы получили "кадыровцы".

Как сообщает Defense Express, 6 июня лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с партией военной техники для "Ахмата". Аналитики зафиксировали на кадрах восемь китайских броневиков China Tiger.

Ранее в России не фиксировали китайской техники. Аналитики Oryx также подтвердили, что россияне получили машины China Tiger, произведенные компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles.

Видео дня

Пока не известно, как китайские машины попали в Россию. Это могло произойти через третьи страны или же прямые поставки. China Tiger имеют на вооружении ряд стран Африки и Центральной Азии, в том числе и Таджикистан.

Что известно о China Tiger

China Tiger - бронированные автомобили, созданные на базе грузовиков для лучшей проходимости. Эта машина развивает скорость до 115 км/ч, имеет запас хода до 600 км и защиту от пуль и обломков. Она может транспортировать до девяти десантников в полной экипировке.

Как Китай помогает России

В феврале официальные лица США, приближенные к разведке, сообщали CNN, что Китай ведет двойную игру, публично называя себя сторонником мира, но в то же время все ближе подходя к решению о предоставлении летальной военной помощи России.

Как сообщало издание Politico, китайские компании, в том числе связанная с правительством в Пекине, отправили российским организациям 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которое может быть использовано в военных целях, включая детали для дронов и бронежилеты.

МИД Китая заявляло, что США "не имеют права читать лекции" о поставках оружия в Россию. Да и в целом Пекин постоянно уверяет, что не оказывает поддержки России в отношении войны против Украины.

20 марта лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву на встречу с Путиным после выдачи последнему ордера на арест.

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