По словам Хомчака, усиления ждут ВМС, а воины на передовой получат оружие для ликвидации БПЛА.

В этом году завершен переход органов военного управления Вооруженных сил Украины на управленческую модель, подобную армиям НАТО.

Читайте такжеХомчак рассказал о военных учениях и о том, что мешает реформировать армиюОб этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью АрміяInform. По его словам, ВСУ постоянно готовятся к выполнению задач при различных сценариях развития событий. Повышен уровень взаимосовместимости воинских частей ВСУ с соответствующими структурами Альянса.

Хомчак отметил, что учения «Объединенные усилия-2020», беспрецедентные маневры по масштабу и представительству подразделений иностранных партнеров, показали очевидный прорыв украинского войска в этом смысле. "Я критически отношусь к реальному положению дел в армии, потому что в некоторых сферах нет прорыва к лучшему, мы буксуем по разным причинам", - подчеркнул он.

Остается немало нерешенных проблем, сообщил Хомчак, уточнив, что в этом году ВСУ рассчитывали на большее количество новых и модернизированных образцов ВВТ. "Есть проблемы и по восстановлению запасов боеприпасов, военно-технического имущества. Нереализованы все планы на 2020 год и по созданию необходимой инфраструктуры в пунктах постоянной дислокации", - рассказал он.

По словам Хомчака, перечень того, что нужно ВСУ немалый, начиная от стрелкового оружия, артсистем, заканчивая противоракетными комплексами и кораблями для ВМС. "Нам нужны новые БТРы, потому что до сих пор у нас есть подразделения на автомобилях. А еще - модернизированные танки, средства разведки для ВМС. Также следует поставить в войска антиснайперские комплексы, парашюты, современные средства связи, радиоэлектронной борьбы. Очень нужны противоракетные комплексы, потому что наш враг имеет авиационные ракеты, которыми способен поражать объекты, не входя в зону нашей ПВО. Вооруженные Силы сделали заявку на закупку значительно большего перечня вооружения и военной техники, чем я назвал. К сожалению, не все из этого перечня войско получило", - рассказал Хомчак.

По его словам, причины почему так произошло разные.

"Есть вопросы к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ВВТ и не только. То производитель не готов предоставить продукцию, которая бы отвечала нашим техническим требованиям, то "не вписывается" в сроки поставки, то еще что-то. Не раз приходилось вносить изменения в ГОЗ, заказывать что-то другое. Так, в этом году мы получили БТР-4, которые должны были нам поставить еще в прошлом году", - отметил он.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ анонсировал испытания БТР-4 для ВМС, также очень скоро в наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА.

По словам Хомчака в планах на 2021 год получение берегового ракетного комплекса «Нептун», трех американских патрульных катеров типа Island, среднего разведывательного корабля малого бронированного артиллерийского катера «Гюрза-М» и нескольких десантно-штурмовых катеров.

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Автор: Ирина Погорелая