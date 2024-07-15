Страна даже отказалась от некоторой техники, потому что ей это не выгодно, отметило издание.

Состояние американских боевых машин пехоты Bradley и новейших кораблей Littoral Combat Ship класса Freedom оказалось ужасным. Брать их для Афин невыгодно даже бесплатно, сообщает Defense Express.

Издание отметило, что по программе Excess Defense Articles Греция должна была получить американское вооружение в качестве помощи. Такая программа заключается в передаче избыточного имущества, вооружения и военной техники вооруженных сил США в другие страны, как альтернатива утилизации. Получатель этого оружия только отвечает за логистические расходы и расходы на ремонт.

Однако Греция в отчаянии из-за состояния этой техники, которую должна была получить и отказалась от некоторых предложений, ведь на приведение этой техники в боевое состояние уйдет много средств.

Видео дня

"Также оказалось, что реальное состояние 164 боевых машины пехоты Bradley из запаса техники, которая стояла на двух базах хранения, которые были обследованы греческими специалистами, неудовлетворительное, а расходы на доведение их до боевого состояния не могут считаться рентабельными", - добавил Defense Express.

Как отметили в материале, таким образом под вопросом остается возможность получения двух военно-транспортных самолетов C-130 Hercules. Но их состояние и затраты на восстановление еще не оценили. Однако, если Афины откажутся и от них, тогда могут забрать только определенное количество грузовых автомобилей и двигателей.

"Со стороны Defense Express можем лишь отметить, что эта история конечно имеет две стороны. С одной стороны вполне возможно, что реальное состояние тех "тысяч бронемашин", которые стоят по американским пустыням - именно такое, что ставит под вопрос целесообразность их восстановления. С другой не исключено, что в Греции до сих пор могут воспринимать ситуацию на рынке вооружения ну парадигме дефицита оружия и заказать новые БМП KF-41 Lynx со сроком получения через годы - доступный сценарий", - подытожило издание.

БМП Bradley на вооружении ВСУ

Как ранее писал УНИАН, бронетехника РФ массово проигрывает на поле боя американским БМП Bradley. По данным Forbes, одной из причин является то, что многочисленные потери бронетехники заставляют россиян использовать более старые и менее защищенные модели.

Также УНИАН сообщал, что американский полковник указал на особенности использования БМП Bradley в Украине. Марк Канчиан сказал, что украинская сторона использует Bradley как танк, а не бронемашину или транспортное средство и армия США делала бы не так.