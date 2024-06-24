Одной из причин является то, что многочисленные потери бронетехники заставляют россиян использовать более старые и менее защищенные модели.

За два года большой войны российская армия теряла 150 БТР и БМП в месяц. Однако в мае 2024-го цифра выросла до 288 единиц. И это только подтвержденные потери. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что одной из причин является то, что многочисленные потери бронетехники заставляют россиян использовать более старые и менее защищенные модели, тогда как 47 отдельная механизированная бригада ВСУ использует мощные американские боевые машины пехоты Bradley.

"Мы постоянно стараемся демонстрировать видео работы наших экипажей в лучшем качестве, ведь важно не просто в очередной раз напоминать, что украинцы умеют эффективно воевать на любой иностранной технике, но и подтверждать это наглядно", - рассказали военные и обнародовали соответствующее видео.

На кадрах видно, как работает БМП по вражеской пехоте. Уже на обратном пути в машину попадает FPV-дрон. Экипаж даже этого не почувствовал и продолжил движение.

"Нет никакой причины, почему бы не отправить гораздо больше этих машин. Армия США больше не использует эту модель и их хранятся тысячи на армейских складах", - говорится в статье.

Война в Украине - последние новости

Сейчас нет другого выхода, чем вернуть оккупированные территории, иначе военное положение будет длиться вечно. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

По его словам, Россия не использует тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

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