Западные боевые машины пехоты могут прятаться в густых лесах, отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и защитники нашего государства используют предоставленные союзниками американские боевые машины пехоты Bradley не так, как это делала бы армия США.

Эксперт по вопросам обороны, полковник морской пехоты Штаты в отставке, старший советник аналитического центра "Центр стратегических и международных исследований" Марк Канчиан сказал Business Insider, что украинская сторона использует Bradley как танк, а не бронемашину или транспортное средство.

"Нет сомнений, что украинцы, похоже, используют его не так, как это делала бы армия США. Они используют их больше как разведывательные машины, как легкие танки, чем как боевые машины пехоты", - рассказал эксперт, опираясь на сведения из открытых источников. Аналитик подчеркнул, что на фронте в нашем государстве Bradley могут вести разведку, прятаться в густых лесах и передвигаться широкими полями по грязи и грязи.

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Журналисты подчеркнули, что боевая машина Bradley американского производства - "грозный актив". Бывший пехотный офицер американской армии отметил, что эта БМП, в частности, обладает способностью не отставать от танков и оснащена достаточно прочным бронепакетом.

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В начале 2023 года стало известно, что США отправят в Украину десятки БМП Bradley. В конце января прошлого года сообщалось, что Штаты отправили в наше государство первую партию этих боевых машин. По сведениям аналитиков Oryx, украинцы уже потеряли по меньшей мере 90 американских БМП.

В июне текущего года инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" украинской армии Олег Чаус с позывным "Азимут" рассказал, что для российских захватчиков на фронте Bradley - "очень лакомый кусочек", и они охотятся на эти боевые машины пехоты.

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