Trophy считают высокоэффективной системой активной защиты бронетехники.

Европейская компания KNDS впервые представила общественности танк Leopard 2A7A1, предназначенный для нужд Бундесвера. Об этом сообщает Hartpunkt.

Немецкие военные будут использовать боевую машину для комплексных испытаний. Бундесвер планирует эксплуатировать небольшую партию Leopard 2A7A1, чтобы танкисты смогли получить опыт работы с системой Trophy.

Последняя представляет собой израильскую систему активной защиты бронетехники, разработанную компаниями Rafael и IAI. Комплекс получил радары, которые должны отслеживать вражеские боеприпасы, после чего по ним выпускаются противоснаряды.

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Система активно применяется самими израильтянами. Аналитики фиксировали много случаев, когда Trophy уничтожала противотанковые ракеты, выпущенные по израильским танкам типа "Меркава".

Впрочем, по некоторым данным, во время вторжения группировки ХАМАС в Израиль в октябре прошлого года палестинские боевики поразили несколько таких танков, на которых система по неизвестным причинам не сработала.

Как бы там ни было, установка системы Trophy - большой шаг вперед для Бундесвера, который сталкивается с систематическими трудностями (в частности, нехваткой финансирования) все последние годы.

Новые версии Leopard 2 - главное

Сам по себе Leopard 2A7A1 рассматривают как "промежуточное" решение на пути к получению Бундесвером танков Leopard 2A8, о закупке которого сообщалось в этом году. Предполагается, что этот танк получит еще более передовую версию системы Trophy.

Также ранее стало известно, что к производству Leopard 2A8 планируют привлечь чешские оборонные предприятия. Быстрое расширение производственных мощностей должно удовлетворить "взрывной" запрос на Leopard 2, который дал о себе знать после начала российско-украинской войны.

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