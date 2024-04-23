Производить основные боевые танки Leopard 2A8 чехи начнут не ранее 2026 года.

Оборонные предприятия Чехии привлекут к изготовлению новых танков Leopard 2A8, что станет частью крупного европейского заказа. Об этом сообщает echo24.

Изготовлением танков займутся предприятия, которые входят в состав холдинга Czechoslovak Group. В частности, на заводе Excalibur Army в городе Штернберк будут собирать башни для немецких танков.

Производить узлы для Leopard 2 также будет предприятие Velká Bíteš, которое производит вспомогательные энергоагрегаты и Ray Service, занимающееся изготовлением электросетей. Сейчас эти предприятия участвуют в производстве другой немецкой новинки - боевой машины пехоты Lynx.

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Изготавливать Leopard 2A8 чехи начнут не раньше 2026 года, а первые машины передадут заказчикам не ранее 2027-го.

Отметим, что сейчас немецкая Krauss-Maffei Wegmann производит 3-4 танка Leopard 2A7 в месяц: такие показатели эксперты считают абсолютно неудовлетворительным. Привлечение мощных чешских предприятий должно решить проблему.

Leopard 2A8 - справка и заказы

Leopard 2A8 является новой версией знаменитого немецкого танка Leopard 2. Базой для него стала серийная модель Leopard 2A7HU (венгерская версия 2A7+).

На новую версию решили установить систему активной защиты Trophy, разработанную израильской компанией Rafael.

Ранее сообщалось, что чехи утвердили закупку более 70 танков Leopard 2A8. Если учесть запланированную передачу стране 28 танков Leopard 2A4, общее количество полученных Чехией "Леопардов" превысит 100 единиц.

Также сообщалось о заказе на Leopard 2A8 со стороны Минобороны Германии.

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